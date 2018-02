Costa do Marfim, Togo e Gana se classificam Além de Angola, mais três seleções africanas garantiram vaga na Copa do Mundo de 2006 neste sábado: Costa do Marfim, Togo e Gana. Todas elas disputarão pela primeira vez a competição. Costa do Marfim obteve uma classificação emocionante. Precisava vencer o Sudão e torcer por um tropeço de Camarões contra o Egito. Fez sua parte - ganhou por 3 x 0, com gols de Akale, Drogba e Dindane, - e contou com pênalti desperdiçado pelo camaronês Wome aos 50 minutos do segundo no empate por 1 a 1 com os egípcios. É a primeira Copa desde 1990 que os ?Leões Indomáveis? deixam de participar. Togo também teve uma grande dose de suspense na sua conquista. Uma simples vitória sobre o Congo garantia a vaga. Fez 1 a 0, mas tomou a virada no começo do segundo tempo, e, com isso, dava adeus à Copa, já que Senegal ficava com a vaga com o triunfo por 3 a 0 sobre Mali. Mas, no final, Togo reagiu e ganhou por 3 a 2, graças a dois gols de Gougbadja. Já Gana teve tarefa menos complicada: goleou Cabo Verde por 4 a 0 e ainda contou com o empate por 2 a 2 entre a África do Sul e a República Democrática do Congo, seus perseguidores. Um pouco mais cedo, Angola já havia carimbado o passaporte para a Alemanha com a vitória por 1 a 0 sobre Ruanda, fora de casa. A última vaga africana para a Copa será decidida na noite deste sábado, na partida entre Tunísia e Marrocos. Os tunisianos jogam pelo empate.