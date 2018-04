Costa do Marfim, Ucrânia e Suécia vencem amistosos

Didier Ya Konan marcou o único gol da partida, aos três minutos do primeiro tempo. O jogo chegou a ser interrompido por mais de dez minutos em decorrência de uma briga generalizada no campo. A partida acabou aos 43 minutos do segundo tempo, quando houve corte de energia no estádio francês.

País sede da próxima Eurocopa, a Ucrânia não disputa as eliminatórias do torneio e por isso tem que encontrar alternativas para se preparar. Criou um torneio entre quatro países e se garantiu na final ao bater a Romênia nos pênaltis após empate em 2 a 2 no tempo normal. Na decisão, pega a Suécia, que venceu o Chipre por 2 a 0 na casa do adversário.

Também nesta terça-feira, o Peru passou pelo Panamá por 1 a 0, a Irlanda venceu o clássico contra o País de Gales por 3 a 0 e Gana goleou Togo por 4 a 1.