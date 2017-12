Costa do Marfim vence de virada a Sérvia no adeus à Copa De virada, a estreante Costa do Marfim venceu a sua primeira partida em Copas do Mundo ao bater Sérvia e Montenegro por 3 a 2 nesta quarta-feira, em Munique, pela terceira rodada do Grupo C. Nenhum dos dois times tinha chance de se classificar para as oitavas-de-final. Com o resultado, a Costa do Marfim terminou a primeira fase com três pontos, na terceira posição. Sérvia e Montenegro, que participa de sua primeira e única Copa, não marcou nenhum ponto. O país foi dividido pouco antes do Mundial e disputará as competições internacionais a partir de agora com duas seleções. Com vantagem no saldo de gols, a Argentina ficou em primeiro na chave e a Holanda em segundo, ambas com sete pontos. A Costa do Marfim teve mais posse de bola desde o início, mas foi Sérvia e Montenegro quem abriu o placar. Num contra-ataque, Stankovic lançou do meio-campo e encontrou Zigic na área. Na matada da bola, ele tirou o goleiro da jogada e empurrou para o gol vazio, aos dez minutos de jogo. Aos 16 minutos do primeiro tempo, o zagueiro Mladen Krstajic, da Sérvia, foi substituído e deixou o campo de maca. O jogador, com suspeita de fratura, foi levado para o hospital antes do final do jogo para exames mais detalhados. Após sofrer o gol, Costa do Marfim avançou ainda mais, mas o contra-ataque de Sérvia e Montenegro continuou "afiado". Aos 19, Djordjevic lançou para a área, o zagueiro marfinense Demoraud matou mal e deixou a bola limpa para Ilic, que cortou o goleiro Barry e bateu firme para ampliar: 2 a 0. O placar não desanimou a Costa do Marfim, mas relaxou Sérvia e Montenegro. Boká cruzou para a área e Dudic cortou com mão. Pênalti, que Dindane cobrou, marcou, mas o árbitro Marco Rodríguez mandou voltar, alegando invasão. Na segunda cobrança, Dindane diminuiu a diferença no placar, aos 34. O gol da Costa do Marfim acordou Sérvia e Montenegro, que apertou a marcação no final do primeiro tempo. Mesmo assim, o time africano continuou com mais posse de bola, terminando a primeira etapa com 68%. O domínio da Costa do Marfim no primeiro tempo continuou no segundo. Depois de perder pelo menos três chances claras de gol, os marfinenses conseguiram o empate. Aos 18, depois do levantamento na área, Dindane mergulhou para marcar de cabeça. O empate animou os africanos, que foram atrás da virada, aos 40. Depois de muito insistir, Kalou chutou da entra da área e Dudic, novamente, cortou com a mão. Novo pênalti, que o mesmo Kalou cobrou e marcou, deslocando o goleiro Jevric. Ficha técnica Costa do Marfim 3 x 2 Sérvia e Montenegro Costa do Marfim - Barry; Eboue, Kolo Touré, Demoraud e Boka; Keita (Kalou), Yaka Touré, Akale (Bakary Kone) e Zokora; Dindane e Aroua Koné. Técnico: Henri Michel. Sérvia e Montenegro - Jevric; Dudic, Gavrancic, Dragutinovic e Krstajic (Nadj); Ergic, Duljaj, Stankovic e Predrag Djordjevic; Ilic e Zigic (Milosevic). Técnico: Ilija Petkovic. Gols - Zigic, aos 10; Ilic, aos 19, e Dindane, aos 36 minutos do primeiro tempo. Dindane, aos 21, e Kalou, aos 40 minutos do segundo tempo. Cartões amarelos - Nadj, Keita, Dudic, Duljal, Domoura, Dindane e Gavrancic. Cartões vermelhos - Nadj e Domoura Árbitro - Marco Rodríguez (México) Local - Allianz Arena, em Munique