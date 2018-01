Costa do Marfim vence Egito: 2 a 0 O atacante Drogba, do Chelsea, marcou os gols da vitória da Costa do Marfim por 2 a 0 sobre o Egito, neste domingo em Abdjan, e o resultado manteve a equipe na liderança das Eliminatórias Africanas e mais perto de uma vaga para a Copa do Mundo de 2006. Foi a sexta vitória da Costa do Marfim em oito jogos, faltando duas rodadas para o final das Eliminatórias. A seleção da Costa do Marfim tem 19 pontos, dois à frente de Camarões, que derrotou a Líbia por 1 a 0, em casa, com um gol de Webo. Costa do Marfim vai enfrentar Camarões na próxima rodada do Grupo 3, dia 4 de setembro, e se vencer, estará classificada para o Mundial da Alemanha. Só os campeões dos grupos têm vaga assegurada na Copa. Também neste domingo, pelo Grupo 1, o Congo venceu a Libéria por 2 a 0, mas as duas equipes não têm mais chances. No Grupo 4, Argélia e Zimbábue empataram por 2 a 2. Três seleções brigam pela vaga nesta chave: as líderes Angola e Nigéria têm 15 pontos cada e Zimbábue, em terceiro, soma 12.