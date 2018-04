Costa do Marfim vence Gana e avança na Copa Africana

A Costa do Marfim garantiu sua vaga na próxima fase da Copa Africana de Nações nesta sexta-feira ao vencer a seleção de Gana por 3 a 1. A equipe marfinense, que teve um jogador expulso aos 11 minutos do segundo tempo, contou com gols de Gervinho, Tiene e Drogba.

A vitória deixou a Costa do Marfim na liderança do Grupo B, com quatro pontos. A equipe de Gana, que ainda não pontuou no torneio, buscará a segunda vaga da chave diante de Burkina Faso, com apenas um ponto, na próxima terça-feira. O vencedor da partida garantirá a classificação.

Somente as três seleções seguem no Grupo B, depois que a equipe de Togo abandonou a competição por causa do atentado da sexta-feira passada. Três integrantes da delegação togolesa foram mortos quando o ônibus da equipe foi metralhado na fronteira da República Popular do Congo com a Angola.

Nesta sexta, a Costa do Marfim começou melhor e saiu na frente aos 23 minutos de jogo. Gervinho recebeu cruzamento da direita e mandou para as redes com tranquilidade.

Gana, que só contou com Essien na etapa final, tentou reagir no segundo tempo. A equipe pressionou o adversário desde os primeiros minutos e ganhou força com a expulsão de Eboue aos 11 minutos. No entanto, os ganenses não aproveitaram as chances de gol e ainda viram a Costa do Marfim ampliar o placar.

Aos 21, Tiene bateu falta com categoria e contou com uma ajuda do goleiro para marcar o segundo. Nos minutos finais, Keita avançou pela lateral e cruzou para Drogba anotar o terceiro dos marfinenses. Nos acréscimos, Gyan Asamoah cobrou pênalti e descontou para Gana.