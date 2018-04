Costa do Marfim vence jogo amistoso na Tanzânia

Os gols do time marfinense, que tem como destaque o atacante Didier Drogba (Chelsea), foram marcados apenas no final da partida. Bamba Souleiman fez o primeiro aos 39 minutos do segundo tempo. Aos 45, Benjamin Angoua Brou anotou o segundo gol.

A seleção de Costa do Marfim está na Tanzânia desde o último sábado, quando iniciou a última etapa de preparação para a Copa Africana. Na última segunda, os marfinenses ganharam do selecionado da casa por 1 a 0.

Nesta sexta, a delegação viaja para Cabinda, já em Angola, onde disputará as três partidas do Grupo B contra Gana, Togo e Burkina Faso. A estreia será na próxima segunda contra Burkina Faso.

Na Copa do Mundo, na África do Sul, Costa do Marfim será o segundo adversário do Brasil no Grupo G, que conta ainda com Coreia do Norte e Portugal. O jogo está marcado para o dia 20 de junho, no estádio Soccer City, em Johanesburgo.