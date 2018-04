Costa Rica abre a Copa Ouro nos EUA A seleção da Costa Rica abre amanhã a Copa Ouro, nos Estados Unidos, no desafio contra a Martinica. Uma das adversárias do Brasil na primeira fase do Mundial é também candidata ao título do torneio, que terá ainda o jogo entre Haiti e Canadá, também em Miami. Para amanhã, em Los Angeles, estão previstas as partidas El Salvador x México e EUA x Coréia do Sul. Outros times que participam são Equador, Trinidad-Tobago, Guatemala e Cuba.