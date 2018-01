Costa Rica anuncia 28 pré-selecionados para a Copa O técnico da Costa Rica, o brasileiro Alexandre Guimarães, divulgou nesta segunda-feira uma pré-lista para a Copa do Mundo da Alemanha com 28 jogadores. Os atletas foram chamados para iniciar um período de treinamento visando aprimorar a parte física e técnica para o Mundial. A convocação foi feita logo após o encerramento do Campeonato Costarriquenho de Futebol, que teve como campeão o Deportivo Saprissa. Dos 28 atletas convocados, cinco serão cortados e não embarcarão para a Alemanha. O Saprissa foi o clube que mais cedeu jogadores, com oito. Em segundo ficou o Alajuelense, também da Costa Rica, com sete. Apenas quatro dos pré-selecionados para o Mundial atuam fora do futebol costarriquenho. O período de treinamento começa nesta terça. Já a lista definitiva com os 23 convocados para o Mundial deve ser anunciada antes do dia 15 de maio. A Costa Rica está no Grupo A da Copa do Mundo, ao lado de Alemanha, Polônia e Equador. Veja a relação dos 28 pré-convocados para a Copa: Goleiros: José Francisco Porras (Saprissa) Wardy Alfaro(Alajuelense) Adrián de Lemos (Brujas) Alvaro Mesén (Herdiano) Defensores: Jervis Drummond (Saprissa) Gabriel Badilla (Saprissa) Luis Marín (Alajuelense) Harold Wallace (Alajuelense) Michael Rodríguez (Alajuelense) Gilberto Martínez (Brescia/ITA) Roy Miller (Bodo Glimt/NOR) Douglas Sequeira (Real Salt Lake/EUA) Carlos Johnson (Herediano) Leonardo González (Herediano) Michael Umaña (Brujas) Meio-campistas: Walter Centeno (Saprissa) Christian Bolaños (Saprissa) Randall Azofeifa (Saprissa) Cristian Montero (Alajuelense) Carlos Hernández (Alajuelense) Mauricio Solís (Comunicaciones/GUA) Dany Fonseca Bravo (Cartaginés) Kurt Bernard (Puntarenas) Atacantes: Rónald Gómez (Saprissa) Alvaro Saborío (Saprissa) Bryan Ruiz González (Alajuelense) Víctor Núñez (Cartaginés) Paulo Wanchope (Herediano)