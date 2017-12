Costa Rica desembarca na Alemanha para disputa do Mundial A seleção da Costa Rica chegou nesta quinta-feira em Frankfurt, na Alemanha, para a disputa da Copa do Mundo. Os costarriquenhos ficarão treinando até o início da competição e ainda realizarão duas partidas amistosas. Os integrantes da delegação costarriquenha foram os primeiros que desembarcaram no novo aeroporto de Frankfurt, construído especialmente para o Mundial. Os jogadores foram recebidos por autoridades e membros do Comitê Organizador da Copa do Mundo. Após o desembarque, os costarriquenhos foram para um hotel em Walldorf, região oeste da Alemanha, local onde acontecerá uma confraternização entre os integrantes da delegação. "Com essas viagens, os jogadores não terão tempo para ficar chateados. Aprendi isso na Copa de 2002", explicou o técnico da Costa Rica, o brasileiro Alexandre Guimarães. No dia 28 de maio, a Costa Rica fará um amistoso contra a Ucrânia. Depois, no dia 30, os costarriquenhos enfrentarão a República Checa. A abertura do Mundial será entre Alemanha e Costa Rica, no dia 9 de junho.