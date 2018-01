Costa Rica e EUA decidem Copa Ouro A seleção da Costa Rica, adversária do Brasil na Copa do Mundo, decide amanhã o título da 6.ª edição da Copa de Ouro, contra os Estados Unidos. A final será disputada no Estádio Rose Bowl. Nas semifinais, os costa-riquenhos bateram a Coréia do Sul por 3 a 1 e os EUA eliminaram o Canadá nos pênaltis (4 a 2), após empate por 0 a 0 no tempo normal.