Costa Rica e México vão à Olimpíada Costa Rica e México garantiram classificação para os Jogos Olímpicos de Atenas e vão decidir amanhã o título do Torneio Pré-Olímpico da Concacaf, no Estádio Jalisco, em Guadalajara, à meia-noite (horário de Brasília). O México ficou com a vaga ao golear a seleção dos Estados Unidos por 4 a 0, e os costa-riquenhos bateram Honduras por 2 a 0. Norte-americanos e hondurenhos disputam o terceiro lugar na partida preliminar. Os dois finalistas enfrentaram-se na primeira fase do Pré-Olímpico e houve empate de 1 a 1. Os mexicanos, dirigidos pelo argentino Ricardo Lavolpe, irão pela nona vez a uma edição das Olimpíadas e buscam o segundo título em Pré-Olímpicos (ganharam em 1996, no Canadá). O futebol da Costa Rica disputará os Jogos pela terceira vez.