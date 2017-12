Costa Rica é o 2º participante a desembarcar na Alemanha A seleção de Costa Rica desembarcou em Frankfurt nesta quarta-feira para a disputa da Copa do Mundo de 2006. O elenco comandado pelo técnico brasileiro Alexandre Guimarães é o segundo participante do torneio a chegar na Alemanha. O primeiro foi Togo, que chegou em Stuttgart na última segunda. Ao lado da sua equipe técnica e dos 23 jogadores convocados, Guimarães foi aplaudido por jornalistas da imprensa alemã e costa-riquenha no aeroporto da cidade germânica. Em seguida, o selecionado da América Central se dirigiu para Lahr, onde ficará treinando até 23 de maio e depois se hospedará em Walldorf durante o Mundial. No Grupo A da Copa da Alemanha, a Costa Rica fará a primeira partida da competição ao enfrentar os anfitriões, no dia 9 de junho, em Munique. Os outros membros da chave são Equador e Polônia. Alexandre Guimarães, que é naturalizado costa-riquenho, disse que pretende levar a seleção às oitavas-de-final para esquecer a campanha de 2002, quando o país foi eliminado na primeira fase ao ficar na terceira colocação do Grupo C. "Essa é a idéia, avançar às oitavas. É um espinho que ficou encravado desde o último Mundial, queremos dar uma alegria à torcida". Antes de fazer a estréia na Copa, a Costa Rica fará três amistosos. No dia 24, o adversário será a seleção da Catalunha, em Barcelona; no dia 28, Ucrânia, em Kiev; e no dia 30 o confronto será contra a República Tcheca, em Jablonec.