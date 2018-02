Costa Rica empata com Chile em 1 a 1 e chega ao gol mil Enfim, a seleção costarriquenha de futebol chegou ao tão sonhado milésimo gol. Foi na noite desta quarta-feira, em amistoso contra o Chile, que terminou empatado por 1 a 1. O gol da Costa Rica foi marcado pelo meia Rolando Fonseca, que de quebra anotou o seu 47.º gol pela seleção - ele é o maior artilheiro do país. Criada em 1921, a seleção demorou 86 anos para atingir a marca. Aos 41 anos, o atacante Romário, do Vasco, também pode chegar ao gol mil no próximo domingo, contra o Botafogo, pela Taça Rio. O veterano deixou de enfrentar o Americano, na quarta, para poder atuar no Maracanã. Se a Costa Rica fez festa pelo gol e resultado, os chilenos só lamentaram. Isso porque a seleção, que contou com o meia Valdívia, do Palmeiras, entrou em crise depois da goleada sofrida para o Brasil, por 4 a 0. Agora, o técnico Nelson Acosta tentará a difícil missão de organizar a seleção para a Copa América, que começa em julho. Já a Costa Rica vai animada para a Copa Ouro, que será disputada em junho.