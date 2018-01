Costa Rica faz 3 a 1 no Panamá A Costa Rica venceu ontem à noite o selecionado do Panamá por 3 a 1, pelo hexagonal final das eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo de 2006. Com este resultado, México terá de vencer o Panamá na próxima rodada, jogando em casa, para garantir a classificação.