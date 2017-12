Costa Rica faz penúltimo treinamento na Alemanha A seleção da Costa Rica, comandada pelo brasileiro Alexandre Guimarães, realizou neste sábado a penúltima sessão de treinos antes do jogo contra a Polônia, o último na Copa. Desanimados, os jogadores realizaram treinos físicos e musculares, que duraram cerca de uma hora. Em seguida, os atletas fizeram trabalhos com bola. Guimarães selecionou alguns jogadores e promoveu um coletivo reduzido, disputado em apenas uma parte do campo. Enquanto isso, o goleiro Alvaro Mesen fazia trabalhos especiais com o preparador Frank Carrillo. No domingo, os jogadores realizarão o último treino em Walldorf. "O jogo contra a Polônia é a última partida na Copa e queremos nos despedir com uma vitória. Temos que manter a nossa honra", explicou o lateral Harold Wallace. Já o técnico Alexandre Guimarães ainda não sabe se continuará no comando da Costa Rica após o Mundial. A partida contra a Polônia acontecerá na próxima terça-feira. A Costa Rica perdeu os dois jogos disputados no Mundial e não tem mais chances de classificação.