Costa Rica faz último treino na cidade de Walldorf A Costa Rica, do técnico brasileiro Alexandre Guimarães, realizou neste domingo, em Walldorf, local onde a equipe está concentrada para a disputa do Mundial, o último treino antes da partida contra a Polônia, que acontecerá na próxima terça-feira. Guimarães, que ainda não sabe se continuará no comando da seleção após a Copa, quer que os jogadores se despeçam com uma vitória, para "recuperar a honra da equipe", já que os costarriquenhos perderam as duas partidas disputadas nesse Mundial (4 a 2 para a Alemanha e 3 a 0 para o Equador). O grupo viajará ainda neste domingo para Hannover, local onde acontecerá a partida contra a Polônia. Na segunda, o elenco realizará alguns trabalhos físicos e iniciará a concentração para o jogo. A volta para a Costa Rica está prevista para a manhã de quarta-feira.