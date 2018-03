Costa Rica garante vaga na Copa Ouro Costa Rica derrotou Cuba por 3 a 0, nesta quarta-feira, em Foxboro, nos Estados Unidos. Com isso, as duas equipes se classificaram para as quartas-de-final da Copa Ouro. Canadá, em terceiro lugar do grupo D, foi eliminado por ter pior saldo de gols. Agora, Cuba, que ficou em segundo lugar da chave, irá enfrentar os Estados Unidos nas quartas-de-final. Já Costa Rica espera o adversário do jogo entre El Salvador e Martinica, também nesta quarta-feira.