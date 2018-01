Costa Rica goleia Bolívia por 4 a 0 Com dois gols do seu astro, Paulo César Wanchoppe, a seleção da Costa Rica goleou a Bolívia por 4 a 0, nesta quinta-feira à noite, no Estádio Atanasio Girardot, conquistou seu sétimo ponto em nove possíveis e só deixará de ser a campeã do Grupo C da Copa América, se o Uruguai também ganhar de Honduras por diferença de quatro gols. Quem acabar em segundo lugar no grupo, será o adversário do Brasil na partida das quartas-de-final, marcada para segunda-feira, em Manizales. O jogo entre Uruguai (quatro pontos) e Honduras (três pontos) começou às 22h15. A goleada dos costa-riquenhos sobre a Bolívia, que está eliminada da competição, começou no primeiro tempo, com o gol de Wanchope, aos 44 minutos. Steven Bryce fez 2 a 0 aos 16 do segundo, com um passe de Wanchope. O ídolo da Costa Rica marcou de novo aos 24 e agora é o principal artilheiro da Copa América com quatro gols. Aristizábal, da Colômbia, e Montesinos, do Chile, marcaram três gols cada um. O quarto gol foi marcado por Ronald Fonseca aos 37.