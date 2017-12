Costa Rica perde da seleção da Catalunha em amistoso Em amistoso de preparação para a Copa do Mundo, a Costa Rica perdeu nesta quarta-feira por 2 a 0 para a seleção da Catalunha. O jogo foi disputado no Estádio Olímpico de Terrassa, na Espanha, e os gols foram marcados por Piti e Roger. O técnico da Costa Rica, o brasileiro Alexandre Guimarães, considerou a derrota "justa" e disse que seu time cometeu muitos erros. "Foi uma partida que não se desenhou como queríamos", comentou. Guimarães recebeu como consolo a notícia de que o zagueiro Gilberto Martínez, que não atuou nesta quarta devido a uma lesão no joelho esquerdo, deverá se recuperar a tempo da primeira partida da Costa Rica na Copa do Mundo, no dia 9 de junho, contra a Alemanha, em Munique. No entanto, Martínez deverá ser poupado dos próximos amistosos da Costa Rica, contra Ucrânia e República Checa.