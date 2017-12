Costa Rica perde para seleção da região de Sandhausen Em amistoso preparatório para a Copa do Mundo, a seleção da Costa Rica, treinada pelo brasileiro Alexandre Guimarães, foi surpreendida nesta quinta-feira pela seleção local da região de Sandhausen, sudoeste da Alemanha, e derrotada por 3 a 2. A seleção de Sandhausen abriu o placar logo aos quatro minutos do primeiro tempo, com Maric. O empate da Costa Rica veio aos 11 minutos, com o meia Bernard Simpson. Dois minutos depois a seleção local marcou o segundo gol, novamente com Maric. No segundo tempo, a Costa Rica foi com tudo para o ataque e acabou surpreendida aos 21 minutos, quando Monetta marcou o terceiro gol da seleção de Sandhausen. O segundo gol costarriquenho só saiu aos 43 minutos, com o atacante Saborio Chacon. A Costa Rica estréia na Copa no dia 9 de junho, contra a seleção da Alemanha.