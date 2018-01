Costa Rica recusa convite do Brasil A Federação de Futebol da Costa Rica anunciou nesta terça-feira que não poderá aceitar o convite do Brasil para a disputa de um amistoso, no dia 9 de agosto, que serviria de preparação para a partida contra o Paraguai, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2002. Segundo o diretor de seleções da federação, Fabio Garnier, os clubes do país não querem liberar seus jogadores, já que terão que o fazer para a disputa das eliminatórias da Concacaf, na qual os costa-riquenhos dividem a liderança com os Estados Unidos. Assim como o Brasil, a Costa Rica foi eliminada nas quartas-de-final da Copa América. Com a desistência, o adversáro do Brasil no amistoso deve ser a Guatemala.