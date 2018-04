Costa Rica supera Austrália na Copa do Mundo sub-20

A Costa Rica se recuperou da derrota por 5 a 0 para o Brasil na primeira rodada da Copa do Mundo sub-20, que está sendo realizado no Egito. Nesta quarta-feira, a equipe derrotou a Austrália por 3 a 0, em partida válida pela segunda rodada do Grupo E da competição, disputada na cidade de Port Said.

Com o triunfo, a Costa Rica chegou aos três pontos, na terceira colocação da chave. Brasil e República Checa, que se enfrentam nesta quarta-feira, também têm três pontos, mas saldo de gols superior. A Austrália ainda não pontuou e está na lanterna do Grupo E.

A seleção costarriquenha conseguiu impor o seu estilo de toque de bola e velocidade no início da partida e dominou o primeiro tempo. E a equipe foi para o intervalo em vantagem graças a um gol marcado por Diego Madrigal, aos 35 minutos.

A situação australiana se complicou no segundo tempo, com a expulsão de Minniecon, aos 15 minutos. Aos 37, Lukas Devere, contra, fez o segundo gol da Costa Rica. David Guzman, aos 48 minutos do segundo tempo, marcou o terceiro gol da Costa Rica, definindo o triunfo por 3 a 0.