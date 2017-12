Costa Rica tem três dúvidas para estréia contra a Alemanha Três jogadores titulares da seleção da Costa Rica apresentaram, na manhã desta quinta-feira, problemas físicos que poderão tirá-los da estréia na Copa, contra a Alemanha, nesta sexta. De acordo com o médico da delegação, Gerardo Artavia, o goleiro José Francisco Porras sente dores no músculo adutor direito; o volante Mauricio Solís se ressente de uma pancada no joelho direito; e o zagueiro Gilberto Martínez de queixa de dores no joelho esquerdo. "Até ontem (quarta) tínhamos o elenco completo, apenas com as pequenas dores musculares do goleiro Álvaro Mesén", afirmou o médico. "Mas depois do treinamento nos encontramos com novos problemas e estamos esperando a evolução dos três jogadores, que ficarão de fora das atividades de hoje. Pode ser que eles tenham reativado lesões anteriores". Segundo Artavia, os problemas sofridos pelos jogadores não são graves. "No entanto, como estamos na véspera do jogo, a participação do trio é dúvida". A decisão final será tomada logo após o treino de reconhecimento do gramado do estádio de Munique, marcado para a noite desta quinta. As práticas no período da manhã foram realizadas a portas fechadas, em um campo da cidade universitária de Garching, nos arredores de Munique. Se os jogadores forem vetados para a partida de estréia, o técnico Alexandre Guimarães deverá escalar Mesén no lugar de Porras, ou, em último caso, o terceiro goleiro, Wardy Alfaro. Martínez daria lugar a Harold Wallace, ao passo que Solís seria substituído por Cristian Bolaños.