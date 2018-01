Costa Rica vai à Copa América A seleção da Costa Rica aceitou o convite da Confederação Sul-Americana de Futebol para inrtegrar o Grupo B da Copa América, no lugar do Canadá, que desistiu de participar da competição sul-americana, que será disputada de 11 a 27, na Colômbia. A seleção costa-riquenha tem estréia marcada para o dia 13, em Medellin, contra a Argentina. Entretanto, como os argentinos ainda não confirmaram sua participação, pode ser outro o adversário de Costa Rica. Bolívia e Uruguai também estão no Grupo B.