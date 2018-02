Costa Rica vence amistoso contra a Coréia do Sul Com um gol de Álvaro Sabório, de pênalti, a Costa Rica venceu por 1 a 0 o amistoso contra a Coréia do Sul, na madrugada deste domingo, em amistoso preparatório para as duas seleções, visando a Copa do Mundo de futebol deste ano, na Alemanha, em junho. Agora, os sul-coreanos vão disputar mais um amistoso: na quarta-feira, enfrentarão o México.