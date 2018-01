Costa Rica vence duelo dos convidados A seleção da Costa Rica venceu Honduras por 1 a 0, na noite desta sexta-feira, em Medellin, na estréia das duas equipes na Copa América. O único gol do clássico da América Central foi marcado aos 18 minutos do segundo tempo por Paulo Wanchope. A partida, válida pelo Grupo C, reuniu as duas seleções convidadas - após as desistências de Argentina e Canadá. Na abertura da rodada no grupo C, o Uruguai venceu a Bolívia por 1 a 0 e assumiu a liderança, ao lado da Costa Rica. Ambas as seleções têm três pontos ganhos. Bolívia e Honduras ainda não somaram pontos. A seleção hondurenha parece ter sentido o cansaço, já que chegou à Colômbia apenas na véspera. Fez um treino leve na noite de quinta e entrou em regime de concentração. Provavelmente por conta disso, o time foi dominado em praticamente todo o jogo. Na verdade, conseguiu chutar ao gol adversário em apenas três oportunidades. A próxima rodada do grupo está marcada para o dia 16 de julho, quando o Uruguai enfrenta a Costa Rica e Honduras joga contra a Bolívia.