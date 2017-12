Costa Rica vence e continua vice A Costa Rica manteve-se na vice-liderança do hexagonal final das eliminatórias da Concacaf (América do Norte, Central e Caribe) para a Copa do Mundo de 2002 ao derrotar a Jamaica por 2 a 1, na madrugada desta quinta-feira. Os gols costa-riquenhos foram marcados pelo zagueiro Luis Marín e pelo atacante Wanchope. Lowe diminui para a Jamaica, quarta colocada com cinco pontos. A Costa Rica tem 10, três a menos que os Estados Unidos, que consolidou a liderança com uma vitória por 2 a 0 sobre o lanterna Trinidad e Tobago. No outro jogo da rodada, Honduras assumiu o terceiro lugar derrotando o México por 3 a 1. Os três primeiros garantirão vaga no Mundial da Coréia e Japão.