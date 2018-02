Costa Rica vence e garante vaga na Copa A Costa Rica garantiu a classificação para a Copa do Mundo da Alemanha ao vencer os EUA por 3 a 0 em partida válida pelo hexagonal da Concacaf. Com o resultado, a equipe chega a 16 pontos, enquanto a Guatemala, seu maior oponente na briga pela vaga, ficou com 8 pontos, após perder por 5 a 2 para o México. Paulo Wanchope abriu o placar, aos 33 minutos do primeiro tempo, e Carlos Hernández fechou o placar aos 15 e aos 43 minutos do segundo tempo. Com a vitória, a Costa Rica vai ao seu terceiro mundial, após participar das Copas de 90 (Itália) e 2002(Japão/Coréia).