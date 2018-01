Costa Rica vence nas eliminatórias A seleção da Costa Rica venceu Honduras por 3 a 2, neste domingo, e alcançou os Estados Unidos na liderança das eliminatórias da Concacaf (América do Norte, Central e Caribe). As duas seleções têm 13 pontos, mas agora os costa-riquenhos levam vantagem no saldo de gols sobre os norte-americanos, derrotados por 1 a 0 pelo México. O resultado também acabou com um tabu de 40 anos sem vitória costa-riquenha sobre Honduras em eliminatórias. Apesar da derrota, os hondurenhos continuam na luta por uma das três vagas na Copa. Com oito pontos, Honduras está empatado com a Jamaica, que venceu Trinidad e Tobago por 2 a 1 no sábado.