Costarriquenho Keylor Navas é eleito jogador do ano pela Concacaf

A histórica e surpreendente campanha da Costa Rica na Copa do Mundo deste ano, no Brasil, foi reconhecida nesta terça-feira pela Concacaf. O país dominou a premiação da entidade que cuida do futebol nas Américas do Norte e Central e no Caribe, com dois jogadores entre os três melhores do ano, além de ver o comandante de sua seleção ser eleito o melhor técnico de 2014.

O prêmio de melhor jogador ficou com o goleiro Keylor Navas. Eleito o principal goleiro do último Campeonato Espanhol, pelo Levante, ele foi um dos grandes responsáveis por levar a Costa Rica às quartas de final da Copa, perdendo apenas para a Holanda nos pênaltis. A seleção teve a melhor defesa da competição e o destaque foi tamanho que o atleta acabou se transferindo para o Real Madrid.

Se Navas foi o expoente defensivo costarriquenho, Bryan Ruiz foi o responsável pelas principais jogadas de ataque da equipe e foi justamente ele quem ficou com a segunda colocação no prêmio da Concacaf. A terceira posição ficou com outro goleiro, Tim Howard, grande destaque dos Estados Unidos na campanha que parou nas oitavas de final do Mundial.

Entre os treinadores, o prêmio ficou com o responsável por conduzir a histórica campanha da Costa Rica: Jorge Luis Pinto. Ele já se transferiu para Honduras, onde assumiu a vaga de Luis Fernando Suarez, eleito justamente o segundo melhor técnico do ano. Em terceiro lugar, ficou Oscar Ramirez, técnico do Alajuelense, da Costa Rica.

O prêmio de melhor atleta do ano entre as mulheres ficou com a atacante norte-americana Abby Wambach. Na segunda posição, mais uma representante da Costa Rica: Shirley Cruz. Em terceiro apareceu a mexicana Veronica Charlyn Corral.