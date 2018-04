Costinha garante três pontos ao Porto O atacante Costinha garantiu neste sábado a vitória do Porto por 1 a 0 sobre o Vitória de Guimarães, jogando na casa do adversário, pela quarta rodada do Campeonato Português 2004/05. Com este resultado, o Porto, dos brasileiros Diego e Luís Fabiano, chegou aos seis pontos e melhora um pouco sua situação na classificação. A posição correta só será conhecida após os jogos deste domingo. Houve ainda mais uma partida neste sábado: o Marítimo venceu em casa o Boavista por 2 a 1, com gols de Tonel e Alan. O brasileiro Cadu, ex-Fluminense, fez o gol de honra do Boavista. Neste domingo acontecem mais cinco jogos: União Leiria x Penafiel; Gil Vicente x Moreirense; Nacional da Ilha da Madeira x Academica; Benfica x Braga e Rio Ave x Sporting. Na segunda, Estoril x Belenenses encerram esta rodada.