Cota do Brasileiro satisfaz Guarani O presidente do Guarani, José Luís Lourencetti, confirmou nesta quarta-feira que receberá cerca de R$ 700 mil mensais pela transmissão de seus jogos no Campeonato Brasileiro, marcado para começar no final de março. A estréia será diante do Vasco da Gama, dia 29, em Campinas. Segundo o presidente, será formada uma comissão que irá analisar e estudar as cotas nos próximos meses e ainda outros benefícios, como uma parceria para pagamento de 30 passagens aéreas e hospedagem quando o time jogar fora de seus domínios. À espera - O zagueiro Bruno Quadros passou terça-feira por um exame de ressonância magnética para saber qual a gravidade de sua contusão. O jogador machucou o joelho direito durante o treinamento de segunda-feira e aguarda o resultado do exame para saber o tempo que deverá ficar fora do time. Em princípio, a contusão não é tão grave. Mas ele não deverá enfrentar o Vila Nova, de Goiás, pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida, que ainda não foi marcada pela CBF, deve acontecer no próximo dia 19, em Goiânia.