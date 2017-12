Cotação de Rivaldo: US$ 44 milhões A cotação do meia Rivaldo na Europa não pára de crescer. Depois da apresentação de gala no final de semana - quando marcou os três gols do Barcelona na vitória por 3 a 2 sobre o Valencia, um deles, de bicicleta - o craque brasileiro voltou a despertar grande interesse. Segundo a imprensa européia especula hoje, um clube italiano - provavelmente a Lázio - teria formalizado uma oferta milionária ao Barcelona: o clube estaria disposto a pagar US$ 44 milhões para ter o jogador, que neste domingo deve chegar ao Brasil para se integrar à seleção brasileira que no dia 1º de julho enfrenta o Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo. As especulações ganharam força depois de algumas declarações do vice-presidente da Fiorentina Mario Sconcerti. O dirigente esteve em Barcelona para acertar detalhes da negociação envolvendo o goleiro Francesco Toldo, e disse que ficou sabendo do interesse ?de um clube italiano? no jogador brasileiro. Os dirigentes da Lázio não confirmam nem desmentem a proposta.