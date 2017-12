Cotação de Romário sobe na Itália Romário e Ronaldo ganharam espaço generoso, hoje, na imprensa da Itália. O ?Baixinho? é uma das opções para reforçar o ataque do Milan no restante da temporada de 2001-2002. O ?Fenômeno? voltou a treinar, na Inter, e mereceu atenção especial da Comissão Técnica do clube milanês. A cotação de Romário no mercado italiano continua em alta. A diretoria do Milan voltou a admitir, hoje, que o goleador está nos planos para a segunda parte da temporada. Com a contusão de Filippo Inzaghi, que vai ficar meses fora de ação, o time precisa de opção para o setor - ou mesmo para formar dupla com Shevchenko. O astro do Vasco conta com a preferência de gente influente no Milan - o principal deles é o presidente Silvio Berlusconi, também atual primeiro-ministro da Itália. Outra alternativa é Dario Hubner, do Piacenza, e artilheiro da Série A. O inglês David Beckham também interessa. Se Romário acertar, haverá grande possibilidade de duelo com Ronaldo, da rival Internazionale. O craque retomou os treinos, hoje à tarde, e mereceu atenção especial do preparador físico Claudio Gaudino e de seu fisioterapeuta particular, o brasileiro Nilton Petrone. O Fenômeno ainda curte os elogios pelo gol de domingo, na vitória sobre o Brescia, e cuida da forma física.