Cotado para comandar seleção sub-20, Jorginho confirma reunião com CBF

SALVADOR - O fracasso no Campeonato Sul-Americano Sub-20 deve fazer a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) mexer nas categorias de base da seleção. O primeiro nome cotado é o técnico Jorginho, atualmente no Bahia. No sábado à noite, depois de comandar a equipe tricolor numa vitória sobre o Itabaiana-SE, na estreia da Copa do Nordeste, o treinador revelou que viajaria ao Rio para ouvir a proposta da CBF.

"(José Maria) Marin (presidente da CBF) e (Marco Polo) Del Nero (vice) me procuraram e eu vou conversar com eles. Na volta, falo com vocês, converso tudo", disse o treinador, aos jornalistas, avisando que nem concederia entrevista coletiva porque precisava pegar o voo para o Rio.

Um ano atrás, a CBF tinha Ney Franco no comando das seleções de base e treinando o sub-20, Emerson Ávila no sub-17 e Marquinhos Santos no sub-15. Mas Ney Franco deixou o cargo para assumir o São Paulo e Marquinhos assinou com o Coritiba. Ninguém foi contratado para as vagas deixadas e Emerson Ávila passou a acumular os três times.

Na primeira competição em que o trabalho do treinador foi posto à prova, a seleção sub-20 caiu na primeira fase do Sul-Americano e não conseguiu se classificar para defender seu título no Mundial da categoria.