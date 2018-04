Cottbus vence Werder de virada O Werder Bremen, quarto colocado no campeonato alemão, foi surpreendido neste domingo pelo Energie Cottbus, décimo-quinto colocado, e perdeu por 2 a 1 de virada. O brasileiro Aílton marcou primeiro para o Werder aos 28 minutos do primeiro tempo, mas o Cottbus reverteu o placar com gols de Janos Matyus aos 41 e Marko Topic aos 24 minutos do segundo tempo. O Borussia Dortmund, por sua vez, venceu o Hertha Berlim com facilidade por 3 a 1 e agora divide a liderança com o Bayer Leverkussen, ambos com 42 pontos. A vantagem do Bayer fica por conta do saldo de gols: 22, contra 20 do Borussia