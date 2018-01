Coulthard é mais rápido; Pizzonia é 2º O piloto britânico David Coulthard (Red Bull) foi o mais rápido do dia na terceira etapa de treinos que várias equipes de Fórmula 1 realizam no circuito de Cheste, Valencia, na Espanha. Coulthard deu 99 voltas e em sua melhor passagem marcou o tempo de 1min.09s.175. O brasileiro Antonio Pizzonia (Williams) foi bem e cravou o segundo tempo ( 1:09.447). O italiano Vitantonio Liuzzi (Red Bull) foi o terceiro: 1:10.224. Veja os tempos do dia: 1. David Coulthard (ESC/Red Bull) 1:09.175 (99 voltas) 2. Antonio Pizzonia (BRA/BMW Williams) 1:09.447 (97) 3. Vitantonio Liuzzi (ITA/Red Bull) 1:10.224 (100) 4. Fernando Alonso (ESP/Renault) 1:10.398 (87) 5. Jarno Trulli (ITA/Toyota) 1:10.597 (111) 6. Takuma Sato (JAP/BAR Honda) 1:11.140 (83) 7. Giancarlo Fisichella (ITA/Renault) 1:11.282 (91) 8. Olivier Panis (FRA/Toyota) 1:11.460 (85) 9. Jenson Button (ING/BAR Honda) 1:11.557 (68) 10. Andy Priaulx (ING/BMW Williams - 1min12s790 (64)