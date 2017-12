Coupet abandona concentração francesa por meia hora O goleiro Gregory Coupet, ídolo do Lyon e reserva da seleção francesa, fez as malas e deixou por cerca de meia hora a concentração da seleção francesa, na noite desta quarta-feira, mas recuou e voltou cerca de meia hora depois. Ele teria sido convencido a retornar num telefonema feito pelo preparador de goleiros do Lyon, . O jogador treinou normalmente na quinta-feira, ao lado do titular, Fabien Barthez, e do terceiro goleiro, Michael Landreau. Coupet, que está descontente por ter sido relegado para a reserva, depois de ser titular na maior parte da campanha francesa nas Eliminatórias, teria discutido com o técnico Raymond Domenech. O motivo, segundo a imprensa francesa veiculou nesta quinta-feira, seria a irritação por Barthez ter abandonado um treino físico no dia anterior, no alto de uma montanha gelada, com dores na panturrilha. Os jogadores estão concentrados em Tignes, nos Alpes franceses, acompanhados de suas famílias. Coupet pegou a mulher e a filha, fez as malas e foi embora em seu próprio carro, mas retornou pouco tempo depois. O porta-voz da seleção disse que não houve nada de anormal, já que outros jogadores também deixaram a concentração por alguns momentos. Na manhã desta quinta, os dois goleiros pouco se falaram durante o treino técnico, diante de centenas de torcedores que gritavam o nome de Coupet, que foi pentacampeão francês com o Lyon e eleito o melhor goleiro da competição. No sábado, a França realiza um amistoso contra o México, no Stade de France, mesmo estádio em que conquistou a Copa do Mundo de 1998 na final contra o Brasil. Depois, encerra sua preparação para a Copa do Mundo com jogos contra a Dinamarca, no dia 31, em Lens, e a China, em 7 de junho, em Saint-Étienne. Sua estréia no Grupo G do Mundial será contra a Suíça, no dia 13, em Stuttgart.