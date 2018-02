Coutinho faz o 1º pelo Barcelona e põe time na final da Copa do Rei

O Barcelona venceu o Valencia por 2 a 0 nesta quinta-feira, fora de casa, e garantiu vaga na final da Copa do Rei. O destaque da partida ficou por conta do primeiro gol do brasileiro Philippe Coutinho com a camisa do time catalão.

O meio-campista começou no banco de reservas e entrou no segundo tempo na vaga de André Gomes. E em seu primeiro toque na bola ele balançou as redes. Logo aos quatro minutos, Suárez fez boa jogada pela esquerda e cruzou na segunda trave. Coutinho se esticou todo e empurrou para as redes.

O segundo saiu aos 36 minutos e contou com a ajuda do zagueiro brasileiro Gabriel Paulista, do Valencia. Ele vacilou na saída de bola e deixou a bola nos pés de Suárez. O uruguaio tocou para Rakitic, que dominou e bateu no canto direito de Jaume: 2 a 0.

Com a classificação assegurada (o Barcelona já havia ganhado o jogo de ida por 1 a 0), o técnico Ernesto Valverde tirou o zagueiro Piqué e promoveu a estreia do ex-palmeirense Yerry Mina, que entrou aos 37 minutos da etapa final.

Na decisão, o Barcelona terá pela frente o Sevilla, que na quarta-feira derrotou o Leganés por 2 a 0 e se classificou. A final da Copa do Rei está marcada para o dia 21 de abril, em local a ser determinado pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF, na sigla em espanhol).