Coutinho sai com dores, Liverpool vence e fica a um empate da final

O Liverpool venceu o Stoke City por 1 a 0, fora de casa, nesta terça-feira, e saiu na frente nas semifinais da Copa da Liga Inglesa. O brasileiro Philippe Coutinho deixou o campo com dores no início do primeiro tempo e deu lugar a Jordan Ibe, autor do gol da vitória.

Com o resultado, o time vermelho tem a vantagem do empate no jogo de volta, que acontece no próximo dia 26, no estádio Anfield Road, em Liverpool. Quem avançar à final da competição encara o vencedor do duelo entre Everton e Manchester City, que jogam a partida de ida nesta quarta-feira.

A partida começou em alta frequência, com as duas equipes buscando o ataque. No entanto, o Liverpool sofreu duas baixas antes mesmo do intervalo. Primeiro, aos 18 minutos, Philippe Coutinho caiu sozinho sentindo dores na coxa esquerda e deu lugar a Ibe. Depois, aos 33, Lovren se lesionou e obrigou o técnico alemão Jurgen Klopp a queimar a segunda substituição - quem entrou foi Milner.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Se as lesões, de início, pareciam prejudiciais, o Liverpool acabou tirando muito proveito da situação. Com os substitutos, conseguiu ir às redes. Milner iniciou a jogada, Lallana foi à linha de fundo e cruzou rasteiro para Allen, que encontrou Ibe. O atacante bateu cruzado, longe do alcance do goleiro Butland.

A segunda etapa veio com o Liverpool superior durante a maior parte do tempo, mas os gols não saíram. Aos 38 minutos, o técnico do Stoke City promoveu a entrada do centroavante Peter Crouch, de 2,03 metros, e apostou nas jogadas para o grandalhão cabecear para os companheiros. No último lance, os donos da casa tiveram a principal oportunidade de empatar, mas Walters mandou para fora.