Coutinho sai do banco e marca em vitória da Inter

Thiago Motta havia inaugurado o placar para os anfitriões com um gol polêmico para o time de Claudio Ranieri, cujo êxito foi somente o terceiro em dez partidas do Campeonato Italiano.

Joaquin Larrivey fez um gol de consolação para o Cagliari com Davide Ballardini estreando como terceiro técnico nesta temporada.

A Inter acertou a trave duas vezes no primeiro tempo, quando Michael Agazzi desviou um esforço de Giampaolo Pazzini e repetiu o feito com uma cobrança de falta de Mauro Zarate pouco depois.

A Inter saiu na frente aos nove minutos da etapa complementar, quando uma cobrança de falta de Ricardo Álvarez foi parar nos pés de Thiago Motta, que conferiu ao lado da zaga adversária e os replays da TV deram a entender que ele estava impedido.

Entrando como reserva no intervalo, Álvarez também atuou no segundo gol seis minutos mais tarde, ganhando a posse de bola no meio campo e providenciando o passe final para Coutinho.

O brasileiro de 19 anos driblou seu marcador e conferiu com um tiro baixo junto ao canto da trave, seu segundo gol desde que entrou no clube no início da temporada, após deixar o Vasco da Gama.

A Inter, que iniciou a partida na 17a colocação, tem 11 pontos, e o Cagliari tem 13, com um jogo a mais.

A segunda colocada Lazio enfrenta o Nápoli na casa do rival a partir das 17h45 (horário de Brasília), e o Milan, que ocupa a terceira posição na tabela, joga no campo da Fiorentina no mesmo horário.