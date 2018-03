Couto e Davis fora das eliminatórias O português Fernando Couto, da Lazio, e o holandês Edgar Davids, da Juventus, que foram pêgos no exame antidoping, estão impedidos de defender seus países de origem nas eliminatórias do Mundial 2002, enquanto durar a suspensão aplicada pela federação italiana de futebol. A decisão foi tomada hoje pela Fifa, que promete estudar o caso do zagueiro holandês, Frank de Boer, do Barcelona, em uma reunião no próximo dia 14. No caso de Boer, que atuou dopado em um jogo da Copa da Uefa, no dia 8, contra o Celta de Vigo, a Fifa está analisando o fato de que o exame da contra-prova da urina, embora positivo, mostrou uma quantidade menor da substância nandrolona em relação ao primeiro exame.