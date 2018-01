Couto se diz surpreso com doping O zagueiro da Lazio, o português Fernando Couto, se disse surpreso com o resultado positivo do seu exame de anti-doping. "Não tenho a mínima idéia de como isso pode ter ocorrido", declarou. "Quando soube do resultado do exame, fiquei estarrecido e dormi muito mal", desabafou. Os testes na urina do jogador português revelaram presença de nandrolona, substância proibida pelas leis esportivas. O clube pede a realização imediata da contraprova. "Os médicos do clube controlam tudo o que tomamos. Não deixo de informar nada", garantiu. "Quando volto de compromissos com a seleção de Portugal, trago um relatório com remédios, vitaminas, até pomadas que eventualmente eu tenha usado." A explicação do zagueiro foi reforçada por Andrea Campi. O médico da Lazio explicou que os jogadores são submetidos a controles periódicos, justamente para evitar surpresas e para mantê-los sempre em alerta. O responsável pela saúde do elenco romano confirmou, ainda, que sempre é informado até dos cremes hidratantes que os profissionais do clube usam. "Não há um só produto proibido em nosso ambulatório", garantiu. "Usamos sais minerais, complexos vitamínicos, mas tudo dentro da lei." Campi lembrou ainda que Couto foi sorteado ultimamente para vários antidopings, como nos jogos com Leeds e Real, pela Copa dos Campeões, e nas partidas com Bologna e Milan, pelo torneio italiano. "Ele é um exemplo de comportamento e acreditamos em sua plena boa fé", emendou Massimo Cragnotti, presidente da Lazio. "Estamos ao lado dele. Além disso, temos a preocupação de nos informarmos sempre a respeito do que há de novo em termos de controle contra drogas. Queremos logo a contraprova." Couto ainda não foi julgado e diz que está "tranqüilo" para continuar seu trabalho. Avisou ao técnico Dino Zoff que se sente em condições de entrar em campo, sábado, para enfrentar o Parma. Mas treinador e clube ainda não sabem o que fazer. Vão aguardar sinal verde da federação. A Lazio está em terceiro lugar, com 46 pontos, e não quer arriscar-se a punições.