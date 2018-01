CPI: acusados ex-dirigentes do Santos O presidente da comissão de sindicância que apura irregularidades no Santos Futebol Clube, Leão Vidal Sion, e o presidente da comissão de estatuto do clube, Mário Melo Soares, denunciaram nesta terça-feira, na CPI do Futebol, o ex-presidente do clube Samir Abdul-Hak, o ex-vice presidente José Paulo Fernandes, o ex-diretor de patrimônio Flávio Bertolotti e o conselheiro Dráuzio Luís Lopes. Segundo eles, as transações suspeitas bancadas por esses dirigentes resultaram num déficit de R$30 milhões nas contas do Santos nos anos de 1998 e 1999. De acordo com Sion, o clube foi prejudicado no acerto da permanência de Viola no clube. Ele foi contratado por empréstimo do Palmeiras com uma cláusula que lhe dava o direito de deixar o Santos se recebesse proposta de salário que não fosse equiparada pelo clube. "Daí veio um empresário chamado Vando de Melo e propôs que Viola cumpriria o acordo se recebesse a quantia de R$200 mil", informou. De acordo com o depoente, foi pago esse valor, além de R$ 200 mil ao empresário pela intermediação do contrato. Mário Melo Soares fez parte de seu depoimento em sessão fechada. Ele disse que se sentiria mais à vontade para dizer o que sabe à comissão. Na parte pública, Soares tachou como suspeito a negociação do jogador Alessandro, vendido ao Porto de Portugal. Segundo Soares, feita a transação, foi concedida comissões a empresários, embora a negociação tenha sido feita diretamente pelo clube. Outro caso suspeito foi o do jogador Lúcio, hoje atuando na Portuguesa. Na sua época do Santos, ele tinha três contratos assinados com o clube com datas diferentes, um deles assinado pelo empresário Vando de Melo como representante. Nos próximos dias, a CPI vai ouvir os depoimentos dos ex-dirigentes do clube Samir Jorge Arak e José Paulo Fernandes. Também foram convocados para depor o contador Oscar Leite Júnior, e o ex-diretor de Finanças Flávio Bertolotti. Como convidados, vão falar à comissão Giuliano Pavan e Alessandro Gonçalves, que afirmam terem sido lesados por agências de viagem na comercialização de pacotes para a Copa do Mundo de 1998.