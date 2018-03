CPI adia depoimento do Abdul-Hak O presidente da CPI do Futebol, senador Álvaro Dias (PSDB-PR), determinou a transferência para a próxima semana dos depoimentos do ex-presidente do Santos Futebol Clube, Samir Abdul-Hak, e do ex-vice-presidente, José Paulo Fernandes. Segundo Dias, os dois depoimentos foram transferidos para a quinta-feira, dia 17, para que não ocorressem depoimentos na CPI na mesma oportunidade em que estivesse acontecendo reunião do Conselho de Ética do Senado Federal, que investiga o episódio da violação do painel eletrônico.