CPI adia depoimentos de procuradores A CPI do Futebol do Senado Federal adiou para o fim da tarde desta quarta-feira, os depoimentos dos procuradores da República Raquel Branquinho, Celso Antônio Três e Artur Gueiros que investigam ligações entre clubes de futebol e o jogo do bingo. Raquel Branquinho foi convocada para falar das investigações que realiza entre clubes de futebol do Rio de Janeiro e os bingos. Celso Antonio Tres deve relatar a apuração de prática de lavagem de dinheiro por bingos na serra gaúcha (Caxias do Sul e Farroupilha), enquanto que Artur Gueiros fala sobre denúncias que envolvem o Botafogo (RJ). Segundo o presidente da CPI, senador Álvaro Dias (PSDB-PR) a adiamento dos depoimentos ocorreu porque os procuradores tiveram problemas de embarque em seus vôos.