CPI: Advogados discordam sobre passe O advogado Marcilio Krieger, especialista em direito esportivo, defendeu o fim imediato da Lei do Passe, durante a audiência pública que está sendo realizada na CPI do Futebol. Contrariando o advogado João Bosco da Luz Morais, que representa o Clube dos 13, Krieger disse "que a prorrogação da Lei do Passe é completamente desnecessária". Segundo Krieger, que também é contra a reeleição nos clubes, nas federações e confederações, "se o Congresso quiser, ele teria autoridade para impedir, por meio de legislação, a reeleição de presidentes de clubes". Os clubes, na visão do advogado, "têm sua autonomia limitada pela lei do País". João Bosco Morais, que também é advogado do Goiás Esporte Clube, adotou outra postura. "Muitos clubes não terão como ser ressarcidos dos investimentos que fizeram nos atletas em formação" afirmou ele, para justificar a prorrogação do fim da Lei do Passe, que está previsto para o dia 26 de março.