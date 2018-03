CPI agenda calendário de depoimentos A CPI do Futebol determinou, nesta quinta-feira, o calendário de depoimentos até o fim do mês de maio. Na quarta-feira, dia 9, a comissão toma o depoimento do presidente da Federação Mineira de Futebol, Elmer Guilherme Ferreira; na terça-feira, dia 15, Eduardo Farah, presidente da Federação Paulista de Futebol. Na quarta-feira, dia 16, o Santos é a "bola da vez". Foram convocados o ex-presidente, Samir Abdul-Hak; e ex-vice-presidente, José Paulo Fernandes e o empresário Ivani Targino de Mello, que tem representado o clube em várias transações. Na quinta-feira, dia 17, a sessão será exclusiva para o presidente da Federação Carioca de Futebol, Eduardo Viana, o Caixa d´Água e, finalmente, no dia 23, Fábio Koff, presidente do Clube dos 13 e Paulo Zaccia, ex-vice-presidente do Internacional de Porto Alegre, fecham os depoimentos deste mês.