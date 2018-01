CPI alerta EUA sobre Eurico e Teixeira O relator da CPI do Futebol, senador Geraldo Althoff (PFL-SC), entregou nesta quinta-feira o relatório da comissão ao encarregado de negócios da embaixada dos Estados Unidos, Cristobal Orozco. Ele explicou que a sua intenção é a de chamar a atenção sobre o envolvimento de empresas norte-americanas nas denúncias apuradas e sobre a existência de bens adquiridos naquele país, de forma suspeita, pelos presidentes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, e do Vasco da Gama, deputado Eurico Miranda (PPB-RJ). O representante do Federal Bureau of Investigation (FBI), Carlos Costa, e os senadores Romeu Tuma (PFL-SP) e Geraldo Cândido (PDT-RJ) participaram do encontro. Althoff lembrou que o encaminhamento de denúncias a autoridades estrangeiras deve ser feito pelo Ministério Público, mas acha importante os integrantes da CPI criarem fatos que colaborem para punição dos responsáveis pelas irregularidades. Entre as empresas que teriam participado de transações suspeitas ele citou o Banco Delta e empresa Lake Blue. O relator disse que o procurador-geral da República, Geraldo Brindeiro, já teria solicitado informações às autoridades norte-americanas sobre transações suspeitas feitas por Eurico Miranda nos Estados Unidos.