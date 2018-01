CPI: Alex implica ex-jogador Edinho O jogador Alex confirmou agora há pouco na CPI da CBF/NIKE "que foi induzido pela direção do Saint Etiènne para usar o passaporte comunitário na França". O atleta disse que a direção do clube pediu que ele entregasse toda a documentação ao empresário Edinho (ex-jogador da seleção brasileira e do Fluminense) que segundo ele foi quem providenciou o passaporte português. Depois que a denúncia foi feita na imprensa francesa, o atleta foi suspenso do campeonato e agora espera retornar ao Saint Etiènne usando o passaporte brasileiro. Alex disse na CPI que não pagou qualquer quantia para que Edinho providenciasse o passaporte falso e também que não possui ascendência portuguesa.